Военнослужащие ЮВО примут участие в масштабном автопробеге в поддержку участников СВО

Военнослужащие ЮВО примут участие в масштабном автопробеге в поддержку участников СВО

В рамках автопробега привлекаются авиационно-спортивные клубы ДОСААФ России, организации Союза десантников России и СНГ, военно- патриотические клубы и юнармейские отряды, оборонно-спортивные организации ДНР и ЛHP.

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