Заболотный дебютирует за СКА против FC ViBE в 1-м туре Кубка Лиги

Экс-форвард «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Антон Заболотный дебютирует за СКА рэпера Басты против FC ViBE в 1-м туре Кубка Лиги.
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