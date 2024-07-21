В Петербурге воссоздали битву гражданской войны в Испании

На Васильевском острове прошла историческая реконструкция битвы при Брунете 1937 года. Это одно из боевых столкновений, в котором испанцы показали отличные результаты и сумели отвоевать значительные территории у Франко.
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