В России оценили стоимость «майского набора дачника»

В апреле 2024 года россияне стали активно готовиться к работам в саду и огороде, закупая саженцы и необходимый инвентарь, Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», обрабатывающего информацию с более 1,1 млн онлайн-касс ежедневно.