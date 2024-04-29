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В России оценили стоимость «майского набора дачника»

В России оценили стоимость «майского набора дачника»

В апреле 2024 года россияне стали активно готовиться к работам в саду и огороде, закупая саженцы и необходимый инвентарь, Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», обрабатывающего информацию с более 1,1 млн онлайн-касс ежедневно.

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