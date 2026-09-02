Трамп думает назвать Ормузский пролив «Проливом Трампа»

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь, заявив, что водная артерия якобы находится под контролем Соединённых Штатов.
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Я бы сразу всю Канаду переименовал, а Трамп слабак, все озерцами да проливами балуется.