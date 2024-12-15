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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обухов о чемпионстве «Спартака»: «По нынешней игре вероятность большая, команда здорово играет. Но зимняя пауза может много изменить»

– Вам нравится игра «Спартака»? – Да, сейчас команда здорово играет. Угальде раскрылся. Сначала на него никто особо не ставил, у него была неуверенность, но сейчас он адаптировался.

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