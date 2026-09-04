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РЭБ в автобоксе: НПЦ «Сварог» сообщил о выпуске 12-канальной системы для автомобилей

Аппаратуру «Сварога 12» разместили в обычном багажном боксе на крыше машины. По заявлению разработчика, система подавляет каналы управления беспилотниками, а её частотную конфигурацию можно менять под конкретную задачу.

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