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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов предложил устроить матч сборной России с бразильцами из РПЛ: «У нас их достаточно. И все это с бразильским флагом, гимном и красивым антуражем»

«Для меня самый памятный и и яркий в моем исполнении матч за сборную – в 1996 году против тогдашних чемпионов мира бразильцев, вместе с Кафу, Роналдо, Леонардо и Жарделом.

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