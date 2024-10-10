Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Гайдуков
    Мне думается, что учителя, в данной ситуации, могут защитить только общественные организации, так-как директриса, по ...Учительнице из Ли...
  • Юлия Юлия
    Как можно этих укромразей брать в плен?! Зверье кровожадное!ТАСС: житель Курс...
  • Влад Владимиров
    А, ведь, она могла бы там продолжать, блин, тихо мирно варить на завтрак Шацу его кашку... Но норов переиграл разум ...Татьяна Лазарева ...

Кадыров объявил кровную месть якобы заказавшим его Керимову, Барахоеву и Курбанову

Кадыров объявил кровную месть якобы заказавшим его Керимову, Барахоеву и Курбанову

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх