Кадыров объявил кровную месть якобы заказавшим его Керимову, Барахоеву и Курбанову

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него.
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