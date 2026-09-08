South Park Changes Its Name To South America Ahead Of Season 29 Premiere — Read Creators' Full Statement

Big changes are coming to South Park, or should we say South America, when the Comedy Central cartoon returns for Season 29 on September 16.
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