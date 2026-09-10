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Дрэймонд Грин о критике Амена Томпсона из-за броска: «Он прыгает на элитном уровне»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грина отреагировал на слова экс-игрока НБА Джо Джонсона о том, что Амен Томпсон от «Рокетс» получит контракт на 208 миллионов долларов, не имея при этом поставленного броска.

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