﻿﻿Стул «Вена» или другой «Тонет» — настоящий шедевр промышленного дизайна 20 века. Они были изобретены производителем мебели Майклом Тонетом более 150 лет назад и производятся до сих пор, используя практически ту же технологию и дизайн.