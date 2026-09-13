Большой набор портов и 12 ГБ ОЗУ в маленьком корпусе. Представлен мини-ПК AceMagic M5

Компактный компьютер оснащён двумя слотами M.2, 2,5-гигабитным Ethernet и набором современных портов, включая USB-C с DisplayPort Компания AceMagic представила мини-ПК M5 на базе процессора Intel Core 3 304.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым