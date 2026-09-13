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Большой набор портов и 12 ГБ ОЗУ в маленьком корпусе. Представлен мини-ПК AceMagic M5

Большой набор портов и 12 ГБ ОЗУ в маленьком корпусе. Представлен мини-ПК AceMagic M5

Компактный компьютер оснащён двумя слотами M.2, 2,5-гигабитным Ethernet и набором современных портов, включая USB-C с DisplayPort Компания AceMagic представила мини-ПК M5 на базе процессора Intel Core 3 304.

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