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Почти половина россиян покупает одежду и обувь чаще в официальных магазинах брендов

Почти половина россиян покупает одежду и обувь чаще в официальных магазинах брендов

Около 54% опрошенных россиян заявили, что для них важен бренд магазина. У 47% есть один или несколько любимых, на выбор которых среди прочих влияют такие факторы, как популярность (24%), удобство сайта и приложения (19%), история (13%) и премиальность (12%), согласно данным опроса «Яндекс Рекламы».

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