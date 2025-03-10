Почти половина россиян покупает одежду и обувь чаще в официальных магазинах брендов

Около 54% опрошенных россиян заявили, что для них важен бренд магазина. У 47% есть один или несколько любимых, на выбор которых среди прочих влияют такие факторы, как популярность (24%), удобство сайта и приложения (19%), история (13%) и премиальность (12%), согласно данным опроса «Яндекс Рекламы».