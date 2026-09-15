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Старт продаж обновленного Hongqi H5 в России: что изменилось и сколько он стоит

Главное и самое заметное новшество обновленного Hongqi H5 – это 15,6-дюймовый горизонтальный экран медиацентра, заменивший прежний вертикальный 12,6-дюймовый.

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