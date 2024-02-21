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СССР-Россия

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    Диаспора - эта официальная ОПГ! Именно как с ОПГ с ними и надо работать.«Русские на перво...
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    Вот и я про это же.«Русские на перво...
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    Да, название то, как раз, многообещающее... А вот заключение оптимизма не вызывает: функция этнических диаспор – толь...«Русские на перво...

«Русские на первом месте»: судьбоносное заявление Путина о диаспорах в России

«Русские на первом месте»: судьбоносное заявление Путина о диаспорах в России

Судьба этнических диаспор в РФ, которые активно вмешиваются в работу государственных и правоохранительных структур, подрывают авторитет законов России решена одной фразой главы нашего государства.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Да, название то, как раз, многообещающее... А вот заключение оптимизма не вызывает: функция этнических диаспор – только просветительская работа, направленная на популяризацию культурного наследия своей страны. Т.е., деятельность диаспор не запретили, а, якобы, ограничили. Так ведь, официально они всегда только культурно-просветительской деятельностью и занимались. А под прикрытием этого организовали, по сути, ОПГ.  И что им помешает продолжать свою деятельность в том же ключе?
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7 час.
Yvan
Вот и я про это же.
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6 час.
Александр Денисов
Диаспора - эта официальная ОПГ! Именно как с ОПГ с ними и надо работать.
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5 час.

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