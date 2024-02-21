«Русские на первом месте»: судьбоносное заявление Путина о диаспорах в России

ИК

Иосиф Калинин

Да, название то, как раз, многообещающее... А вот заключение оптимизма не вызывает: функция этнических диаспор – только просветительская работа, направленная на популяризацию культурного наследия своей страны. Т.е., деятельность диаспор не запретили, а, якобы, ограничили. Так ведь, официально они всегда только культурно-просветительской деятельностью и занимались. А под прикрытием этого организовали, по сути, ОПГ. И что им помешает продолжать свою деятельность в том же ключе?