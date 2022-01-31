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Лука Дончич вошел в Топ-10 НБА по трипл-даблам за карьеру

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл в матче с «Мэджик» (108:110). На счету Дончича 34 очка (13 из 22 с игры), 12 подборов и 11 передач при 6 потерях за 38 минут.

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