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В Петербурге усилят контроль за пользователями электросамокатов

В Петербурге усилят контроль за пользователями электросамокатов

В Санкт-Петербурге пройдут рейды по поиску нарушителей на электросамокатах. На протяжении всей следующей недели сотрудники полиции будут контролировать стиль вождения пользователей электросамокатов и выписывать штрафы за нарушения ПДД.

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