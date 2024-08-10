В Петербурге усилят контроль за пользователями электросамокатов

В Санкт-Петербурге пройдут рейды по поиску нарушителей на электросамокатах. На протяжении всей следующей недели сотрудники полиции будут контролировать стиль вождения пользователей электросамокатов и выписывать штрафы за нарушения ПДД.
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