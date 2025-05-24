На Привокзальной площади Северодвинска заработал фонтан

Накануне он начал работу в постоянном режиме: ежедневно с 10:00 до 20:00.Как уточнили в администрации Северодвинска, работе фонтана может помешать только штормовой ветер, сильные осадки или температура воздуха ниже +10 градусов по Цельсию.
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