Русская весна
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Русская весна

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НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, — ФСБ

НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, — ФСБ

НАТО отрабатывает вблизи границы нанесение ядерных ударов по территории России, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
НЕЛЬЗЯ было психбольным давать  в руки  ядерное оружие!!!
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