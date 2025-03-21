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Царьград

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Инспектор МВД Тулуна уличен во взяточничестве и помощи нелегальной миграции

Инспектор МВД Тулуна уличен во взяточничестве и помощи нелегальной миграции

В Тулуне инспектор МВД обвиняется в организации незаконной миграции и взяточничестве. По данным следствия, она получала взятки за фальсификацию данных и выдачу миграционных документов.

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