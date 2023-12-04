Четыре человека пострадали в автоаварии в Уссурийске

В Уссурийске столкнулись два автомобиля, один из которых продолжил движение и врезался в дерево. Пострадали четыре человека, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.
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