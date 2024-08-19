Трамп заявил о желании сделать Маска своим советником при переизбрании

Кандидат в президенты США от республиканцев и бывший глава государства Дональд Трамп хотел бы видеть миллиардера и основателя Tesla Илона Маска в американской администрации в случае своего переизбрания на пост президента.
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