В России все меньше людей смотрят федеральные каналы. Что это может значить для каждого

Любопытно, однакоПолитикаВ России все меньше людей смотрят федеральные каналы. Что это может значить для каждого автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СВВсе правильно .Нормальному человеку на федеральных каналах смотреть НЕЧЕГО .. Я например только раз в неделю смотрю по пятницам - *Голос** и то только с теперешними специалистами -Градским Агутиным ,Полиной и , Биланом..АлександрНе важно что во время опроса спрашивают надоели опросы. Смотрю телик а при опросе говорю что сплю.ААлексейНе смотрю ни одно ток-шоу Малахова , Гордона и прочих. Только Соловьёва, Шейнина и Скобееву, да и то эпизодическиAlexander KozlovВы пролили бальзам на своих пропагандонов.ААлексейЗабыл, Пушкова, Бабаяна, Кеосаяна и немного Куликова, тоже смотрю с удовольствием. И им немного "бальзама". Не жалко.Евгений Кислинскийне всё так плохо как описывает автор, да конечно можно согласится с автором, мало смотрят федеральные тв каналы, да просто очень большой выбор каналов, и даже зарубежных, на английском немецком французском языке, и очень много разных приложений для смарт тв. а насчёт интернета, власть любой страны должна защищаться, но при этом каждый человек должен отвечать за свои слова, тем более когда идёт информационная война. да сам автор статьи порой, ложь выдает за правдуалександр деевНо и власть должна отвечать за свои слова и действия.А то простые граждане при любом случае должны,а власть ни за что не несёт ответственности!Взять даже второй год борьбы с ковид-19.И сколько это коронобесие будет продолжаться? Скорее всего до тех пор пока мы все не вымрем!Евгений Кислинскийдля начала, власть говорит, коронавирус дело добровольное, а наши литературные классики говорили что в России "дураки и дороги" с дорогами как то справились, а вот коронавирус наверно пришёл бороться с дураками. прививайтесь, может и не вымрете.NVS66 SergeiShulepovпрививка панацея от переноса болезни.АЯАнатолий Якушев"В России все меньше людей смотрят федеральные каналы." - Конкретное враньё, а автор статейки - конченый либерастНаталья СериковаВезде по ТВ одно вранье!!! Смотреть все этого тошнит!!!ЮСЮдкевич СергейЕсли это так, то нужно урезать их бюджет.NVS66 SergeiShulepovпропаганде бюджет не урезать.елена куприяноваХотелось бы цензуру на ФБ, постоянно оскорбляют мою Родинуavershin1947mailru АвершинПро зарплату - она действительно такая, как и пишут только с налогом, а налог на самом деле 53%. Так что как и в Америке. Там просто её всю дают, а налоги плати сам, но у нас будут забывать платить.Дмитрий ФактуровичПереключаю канал, когда на "Первом" мне начинают навязывать поганую Собчак.Сергей Лепехов"Это моё личное мнение" - сиди в своей Незалэжной ровно, говнотролль копеечный!Иванов АлександрУ меня стоит Триколор и этим все сказано.АлександрМноговато что-то этого "патриота России".Очередная реинкарнация "Авроры", "Психологини" и подобной пропагандистской швали,льющей дерьмо на страну.ММосквич"Дерьмо льют" отнюдь не на страну, а на действующую в ней власть, не находите разницу?АлександрНе нахожу.Именно на страну.И,попутно,лгут про власть.ММосквичСтрана и государство, Александр, разные понятия. Разве наши эмигранты после 1917 ненавидя большевиков, не любили Россию? а насчет того , что лгут на власть, так ведь и она лжет нам не в меньшей степени.АлександрНенавидя большевиков эмигранты ненавидели выбор русского народа,благодаря которому большевики и победили.Эмигранты любили свою Россию,которую не любило большинство российского народа.У меня нет больших претензий к нынешней России.Порою лжёт любая власть в любой стране.Россия в этом ничем не отличается от других.Работа у власти такая,иногда врать.А здешний "патриот России" лжёт не бесплатно.Штатный пропагандист.ММосквичНенавидя большевиков эмигранты ненавидели прежде всего созданное ими государство, а проще советскую власть. Кстати многие ныне ненавидят действующую власть именно за ее "такую работу", которую она делает также далеко не бесплатно.АлександрСоветскую власть установил народ России .Не большевики.И давно известно,что в России все знают,как надо играть в футбол и как управлять государством.Ненавидя большевиков многие эмигранты,включая РПЦЗ пошли на сотрудничество с Гитлером. Видимо,от большой любви к России.ММосквиччто-то у вас один сумбур в комментариях. Поосторожнее только со словом "народ", он ничего не устанавливал, это делали определенные группы людей, прикрываясь при этом якобы волей народа. Что касается сотрудничества с Гитлером, то буквально единицы из эмигрантов сотрудничали с ним, в отличии от тех сотнях тысяч советских людей, кто служил в Красной армии или жил в стране во время ее оккупацииNVS66 SergeiShulepovНарод никогда и нигде власть не устанавливал. Власть это правители.Владимир ПетровЛично мне новостные телепередачи давно стали неинтересны! На уровне инстинкта я им просто не верю! Но Первый телеканал вообще перестал для меня существовать с той поры, как его команда ввела в свой состав потаскуху Собчак! И теперь по Первому каналу я вообще ничего не смотрю и не слушаю!ВБВячеслав БелослюдовОсобенно порадовали слова, что в интернете нет цензуры! Ага, совсем нет! Если вырубают ещё действующего президента самой могущественной страны, то это что? Помойка интернета ещё хуже тв!SamariumНезачем смотреть эту ТВ-помойку вообще...Елена Александровнаконечно интернет помойка воняет сильнее, её и надо смаковать и обсасывать!Елена АлександровнаВ стране более 50% населения, это люди старше 45 лет. Из них больше половины практически не пользуются, а возможно и больше никогда не пользовались интернетом. Так для чего эта публикация? Автор сам себе противоречит! Если никто теперь не смотрит ТВ, то откуда такие заработки у тех, кто делают современное ТВ? Да и вообще, откуда такая информация о доходах? Испугались цензуры в инете? В РФ самый не цензурируемый интернет в мире. А так как наше малокультурное общество не умеет себя вести на просторах такого свободного интернета, то и дождётесь жёсткой цензуры. И по делом! Не достойны свободы, не умеете быть свободными людьми. Вольность и хаос, пошлость и хамство, удел рабов и дураков! Большего видимо не достойны пока! Тик-ток, порнуха, дом2 и вот такое враньё, как в этой статейке про ТВ, способна переваривать и потреблять наша публика!ММосквичВы сильно ошибаетесь в том, что почти 25% наших граждан "никогда не пользовались интернетом". "Заработки", точнее жалование тех, "кто делает современное ТВ" определяется в основном рекламой, а не зрительской аудиторией. "Малокультурным наше общество" делает информационная политика действующей власти, благодаря в том числе и основным каналам нашего ТВ, именно там вы найдете " и пошлость и хамство".Яна Чекулаева (Белых)авторишка сей поганой лживой статейки, тебе сколько лет? Судя по ошибкам, подросток, ничего не знающий и не умеющий. И сомнительно, что ты гражданин России, скорее, - украины. Так взахлёб ненавидеть и обгаживать мою страну и российское телевидение можно только там. Но вам, потомкам мазепы, которому Пётр 1 приказал отлить орден иуды, не привыкать.Vladimir LioubimcevА что смотреть еще, кроме федеральных каналов? Собчачку?.... Хотя 1-й канал уже начал навязывать ее нам. 1-й канал становится ПЛАТНЫМ?igor vasiljewА чего это муж Скабеевой получает вдвое меньше жены? Обидно наверное..ИРАИДА КРАСИЛОВАДавно пора вводить ценз на интернетНиколай ЗайчиковЛучше бы на дураков в телевизоре .NVS66 SergeiShulepovЦенз на мысли (помыслы) надо. интернет это средство, на воду цензуру по ГОСТ наложить, покласть.Марина ПанаеваФедеральные каналы,как и многие мои знакомые, давно не смотрю, они превратились в одно сплошное пропагандисткое и дешёвое развлекательное ток-шоу с орущими ведущими и душевно больными гостями студии....только "Культуру" , ОТР и Родное кино...и вообще,почему Скабеева получает в два раза больше своего мужа? дискриминация ,однако...я возмущена и очень за него переживаю:)))...Валерий ПашнинАвтор, если Вам не нравится что то смотреть не смотрите и все. А врать не надо.Николай ЗайчиковДа успокойтесь его и так с каждым годом все меньше смотрят . Скоро одни дебилы смотреть будут .Дмитрий ПодовинниковТы,автор,коммунозадрот,а не патриот.Anisimova LyubovАвтор - Патриот России зондирует почву? Проводит соцопрос в интернете? Желает знать отношение населения к телевизору и интернету? А зачем это автору? Я например, не хочу смотреть на лица наших ведущих программ, которые преподносят все мировые новости с издевкой. Они должны быть беспристрастны и объективны, доносить до нас информацию, а уж как я ее буду воспринимать, это мое дело. А вместо этого они лезут со своими комментариями, а мне совершенно не интересно, что они думают по этому поводу. Навязывают свое видение событий. Поэтому я не смотрю ТВ. Только иногда фильмы, да и то на платном контенте.Николай Викторович КарташевНаше телевидение угроблено непрофессионалами,а может наоборот профессионалами,прошедшими практику в университетах США и Запада?Как могут руководить каналами TV руководители,имеющие гражданства стран вероятного противника? Поэтому удивляться здесь абсолютно нечему,нормальному человеку это телевидение просто не интересно,поэтому его смотрят,как правило в сельской местности,где нет ещё интернета.ВВасилийСмотреть центральные каналы и доверять им может только контуженный.абдулахмед махмудовуроды все телеведушие что на них смотреть задолбали годами одно итоже аж противно смотреть я в энете что душа желает посмотрю чем этих пиндосовДВДмитрий ВоскресенскийНу так хлеба и зрелищ. Телевизор - для зрелищ. Для дам Малахов и т.п. , для джентльменов - Соловьёв и все остальные. Я, как нынче говорят, "совок" и телевизор этот уже не смотрю, поскольку противно, только новости иногда.NVS66 SergeiShulepovВедущие на ТВ некоторые уже в ГД. придется исполнять принятые законы.Комментировать
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