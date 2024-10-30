Планы расходов Китая смещают фокус на биткоин

Артур Хейс, основатель BitMEX, выразил обеспокоенность по поводу значительных расходов китайского правительства на стимулирование экономики, предположив, что это может ослабить юань и побудить местных инвесторов рассматривать биткоин как жизнеспособную альтернативу.
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