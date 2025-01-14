Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

В приграничном районе Курской области экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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