Власти Нового Уренгоя запретили брать на пляж велосипеды и животных

В Новом Уренгое ввели строгие правила посещения городского пляжа. Власти газовой столицы запретили горожанам приводить в зону отдыха домашних животных, передвигаться по территории на велосипедах и электросамокатах.
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