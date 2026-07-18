Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

Власти Нового Уренгоя запретили брать на пляж велосипеды и животных

Власти Нового Уренгоя запретили брать на пляж велосипеды и животных

В Новом Уренгое ввели строгие правила посещения городского пляжа. Власти газовой столицы запретили горожанам приводить в зону отдыха домашних животных, передвигаться по территории на велосипедах и электросамокатах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии