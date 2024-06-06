«Цифровой рубль может быть эффективным инструментом для расчетов с Китаем»

Майнинг в регионах, которые испытывают проблемы с электроэнергией, могут запретить, это поможет решить вопрос с отключением света в домах жителей этих субъектов, заявил «Известиям» на ПМЭФ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
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