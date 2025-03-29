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Царьград

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Археологи провели раскопки под Суздалем и обомлели. Наука узнала всю правду о русских

Археологи провели раскопки под Суздалем и обомлели. Наука узнала всю правду о русских

Русские археологи проводят раскопки под Суздалем уже много лет подряд. Это одна из немногих постоянно действующих археологических экспедиций в стране.

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