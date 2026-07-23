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"На моей карте 147 долларов". Дочь Анны Седоковой высказалась о своей жизни "бедного студента" в США

"На моей карте 147 долларов". Дочь Анны Седоковой высказалась о своей жизни "бедного студента" в США

Старшая дочь Анны Седоковой, 21-летняя Алина Белькевич, высказалась о своей жизни "бедного студента" в США.

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