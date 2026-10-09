«Рожать в 60, быть отцом в 90»: заявление Онищенко взорвало соцсети

«Женщина может рожать до 60 лет, мужчина — становиться отцом до 90», — фраза академика РАН Геннадия Онищенко разошлась по лентам новостей и тут же стала поводом для бурных споров.
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Свежие комментарии
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Автор прав без бесплатного жилья в кабалу нормальный человек не полезет , но сегодня у власти торгаши и давать бесплатно жилье ради рождаемости они не будут, хотя на словах будут говорить что только за , но фигу в кармане держать будут.А главный давно под торгашей леги на народ им плевать