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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лоран Мекьес о будущем Аджара: «У «Ред Булл» наконец-то появился сильный второй пилот. Команда примет логичное решение»

Руководитель « Ред Булл » Лоран Мекьес прокомментировал будущее Изака Аджара , который финишировал 6-м на последнем Гран-при Венгрии.

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