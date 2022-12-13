Spiegel: Бундесвер не может в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт признала, что Бундесвер в настоящий момент не может в полной мере выполнять свои обязательства, взятые в рамках НАТО, передает Der Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный отчет для комитета по обороне.