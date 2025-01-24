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Врачи ошибаются. Сожалеют ли они об этом?

Врачи ошибаются. Сожалеют ли они об этом?

«Думаете, вы одна такая, кто годами безуспешно лечит боль в спине? На вас держится индустрия массажных чудо-ковриков, игольчатых валиков и волшебных пластырей, состав которых известен только тем китайцам.

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