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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудряшов – о победе Цзю: «Видно, что у Тима остался инстинкт убийцы. Но о готовности к титульнику еще судить нельзя»

«Выступление отличное. Видно, что инстинкт убийцы остался у Тимофея. Эта победа дает ему уверенность в том, что он может боксировать на высоком уровне.

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