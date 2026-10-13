Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Американская стратегическая разведка заявила о практически полном исчезновения из поля зрения первенца российской гиперзвуковой программы - ракеты "Кинжал".

Американская стратегическая разведка заявила о практически полном исчезновения из поля зрения первенца российской гиперзвуковой программы - ракеты "Кинжал".

Почему в 2026 году он был применен считанное число раз и что ожидает эту программу? В начале следующего года первая в истории гиперзвуковая аэробаллистическая ракета воздушного базирования Х-47М2, больше известная как "Кинжал", разменяет свой первый десяток.

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