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Вратарь сборной России по хоккею будет проходить воинскую службу на Новой Земле

Вратарь сборной России по хоккею будет проходить воинскую службу на Новой Земле

Серебряный призер Олимпийских игр по хоккею, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Иван Федотов в настоящее время находится в Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы, игрок, предположительно, будет служить на Новой Земле.

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