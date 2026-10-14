Владимир Зеленский 14 октября встретился в Великобритании с королём Карлом III, выбрав для этого элегантный чёрный костюм.
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Британский резидент поехал плакаться своим кураторам, как ему холодно и голодно в Киеве, а королёк Карлуша III утирая сопли Зеленского пообещал подкинуть ракет. Да уж, после Елизаветы II у Англии, вряд ли появится достойный монарх.