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После 1204 года: битва за Византийскую империю

После 1204 года: битва за Византийскую империю

После захвата столицы Ромейской державы крестоносцами и венецианцами со стороны представителей греческих аристократических фамилий и их вождей сразу же началась борьба за восстановление империи и возврат столицы.

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