Глава Минтранса объявил развитие дорожного сервиса важном приоритетом

Руководитель Министерства транспорта Российской Федерации Роман Старовойт в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме объявил развитие объектов дорожной инфраструктуры на автотрассах одной из первостепенных задач, но отметил, что решение этой проблемы возможно только совместными усилиями с региональными властями.