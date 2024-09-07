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Глава Минтранса объявил развитие дорожного сервиса важном приоритетом

Глава Минтранса объявил развитие дорожного сервиса важном приоритетом

Руководитель Министерства транспорта Российской Федерации Роман Старовойт в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме объявил развитие объектов дорожной инфраструктуры на автотрассах одной из первостепенных задач, но отметил, что решение этой проблемы возможно только совместными усилиями с региональными властями.

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