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Вот какие изменения происходят в теле человека, бросившего курить

Вот какие изменения происходят в теле человека, бросившего курить

Ученые не раз доказывали и убеждали, что курение негативно влияет на весь наш организм. Но порой избавиться от вредной привычки психически не так-то просто и, возможно, человеку просто не хватает мотивации, чтобы начать заботиться о своем здоровье.

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