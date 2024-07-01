Воробьев заявил о планах передать часть «Крокуса» под выставочные залы

На месте сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл» могут появится выставочные площади. Часть территории «Крокуса» планируют передать после восстановления здания, об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил РИА Новости .
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