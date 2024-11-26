Викинги в Исландии и на Фарерских островах оказались разными

Ученые из Университета Луисвилля, Университета Вайоминга и Университета Фарерских островов изучили генетическое наследие Фарерских островов и выявили, что на этих островах, а также в Исландии поселились разные викинги.
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