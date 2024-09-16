Второй снаряд в воронку Трампа. Покушение готовил сторонник Украины

В Дональда Трампа опять стреляли. Прошло ровно два месяца с первой попытки покушения на кандидата в президенты США, когда в Пенсильвании на митинге Трампа попытался ликвидировать 20-летний местный житель.
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