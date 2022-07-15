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Битва за Украину главу российской «оборонки» вышибла из вице-премьеров

Битва за Украину главу российской «оборонки» вышибла из вице-премьеров

Кремль отправляет Юрия Борисова в отставку Сергей Ищенко На фото: министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент России Владимир Путин и вице-премьер РФ Юрий Борисов (слева направо) на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) На фоне все более ожесточающейся нашей спецоперации на Украине эта новость грянула громом в ясном небе: в отставку внезапно засобирался вице-премьер правительства РФ, Герой России Юрий Борисов.

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