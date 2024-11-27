Фронтовые сводки от Юрий Подоляки на утро, 27.11.2024: Критическая ситуация для ВСУ - российская армия прорывается к трассе Курахово — Запорожье

Российские войска продолжают активное наступление на Южно-Кураховском направлении, достигая успехов в районе Большой Новосёлки, реки Сухие Ялы и города Курахово, где были блокированы отдельные опорные пункты ВСУ.
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