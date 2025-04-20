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Пищальники и стрельцы

Пищальники и стрельцы

Первое упоминание такого оружия «пищаль» встречается в Никоновской летописи и датируется 1399 годом. Откуда появилось в русских землях огнестрельное оружие, точно неизвестно, однако большинство историков считают, что это были города Новгород и Псков, которые активно торговали с немецкими городами.

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