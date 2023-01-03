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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 января 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 января 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, третье января две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1130 = Все мы люди и у нас у всех одно место проживания - Земля, одна нация - Человечество, одна ценность – Жизнь = Всё сложное в своём творении настолько просто, что надо только начать жить и творить по-новому = Вы призваны остаться тут, на Земле, и совершить с ней восхождение в Высшие Мерности Пространства = Главное, чтобы служить, вам понадобится лишь сердце, полное милосердия, и Душа, рождённая Любовью = Для достижения мира и счастья на Земле, нужно взрастить мир и доброжелательность в своих сердцах = Душа не имеет возраста, но степень её износа в этой Жизни определяется.

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