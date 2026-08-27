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Подмосковный врач Канаев развеял мифы о негативных последствиях удаления матки

Подмосковный врач Канаев развеял мифы о негативных последствиях удаления матки

К 50 годам около 20% женщин сталкиваются с необходимостью удаления матки. Гинеколог-эндокринолог Наро-Фоминского перинатального центра Дмитрий Канаев отметил, что современная медицина рассматривает эту процедуру не как жизненную драму, а как способ защитить здоровье и сохранить высокое качество жизни.

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