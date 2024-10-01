Арестованный депутат рассказал о сигнале Зеленскому из-за Швейцарии

МИД Швейцарии поддержал мирные план Китая и Бразилии, что является сигналом президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
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